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مقيم يمنى يقتل رجل أمن سعودى جنوب المملكة

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مقيم يمنى يقتل رجل أمن سعودى جنوب المملكة مقيم يمنى يقتل رجل أمن سعودى جنوب المملكة
(أ ش أ)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة عسير جنوب المملكة من ضبط مقيم يمنى قتل رجل أمن بعد دهسه وطعنه.

وقال الناطق الإعلامى لشرطة منطقة عسير فى تصريح مساء اليوم الأربعاء - إن العريف بدوريات أمن محافظة بيشة  مهذل فهد محمد السلولى تعرض بعد خروجه من صلاة فجر اليوم بمسجد الصماهدة بحى العزيزية بمحافظة بيشة إلى عملية دهس متعمد، وطعن، نتج عنها مقتله.

وأضاف أن الجهات الأمنية تمكنت من الإيقاع بالجانى والقبض عليه فى اليوم ذاته، واتضح أنه مقيم يمنى الجنسية يدعى عمر سعيد مهدى باهيصمى يبلغ من العمر 20 عاما ، وتم إحالته للجهات المختصة للتحقيق معه فى جريمته ومعرفة الدوافع وراء تلك الحادثة.

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مصر 365

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