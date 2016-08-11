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رئيس جامعة قناة السويس: نؤهل لخريج قادر على اقتحام سوق العمل

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رئيس جامعة قناة السويس: نؤهل لخريج قادر على اقتحام سوق العمل رئيس جامعة قناة السويس: نؤهل لخريج قادر على اقتحام سوق العمل
الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن الجامعة تسعى لتقديم أحدث البرامج التعليمية والبحثية بكلياتها المختلفة وتطبيق ذلك على خريجيها، لكى يكون الخريج قادرا على اقتحام سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أنه بعد إعلان نتائج كليات الجامعة، أصدر قطاع شئون التعليم والطلاب تحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمى، بيانا إحصائيا بعدد الخريجين الذين حصلوا على البكالوريوس والليسانس.

جاءت الأعداد بالبيان كالتالى: كلية التربية ٦٠٩ خريجين، كلية التجارة ١١٥٤ خريجا، والآداب والعلوم الإنسانية ٥١٣ خريجا، كلية الصيدلة ٢٣٣ خريجا، طب الأسنان ٩٤ خريجا، التمريض ١٣٧ خريجا، الطب البيطرى ١٢٢ خريجا، السياحة والفنادق ٦٩ خريجا، معهد فنى تمريض ١٠٦ خريجين، الحاسبات والمعلومات ١٧١ خريجا، الزراعة ١٣١ خريجا، الهندسة ٢١٧ خريجا، العلوم ١٧١ خريجا، الطب البشرى ١٣٨ خريجا، ليصبح العدد الإجمالى لخريجى هذا العام ٣٨٦٥ خريجا.

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