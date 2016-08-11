بالفيديو: التريلر الأول لملحمة ناعومي واتس The Sea of Trees

ماذا بإمكان سيدة تعاني من المضاعفات الأخيرة لمرض سرطان المخ أن تفعل أمام مخاوف الموت، ومفارقة الزوج والعائلة، سؤال ينتظر الجميع إجابته مع العرض الأول لفيلم The Sea of Trees للنجمة ناعومي واتس، المقرر طرحه أخيراً بدور العرض الأمريكية يوم 26 أغسطس الجاري.

الفيلم تم نشر التريلر الرسمي الأول له أخيراً بعد أكثر من إعلان تشويقي على هامش عرضه بالمهرجانات السينمائية، وهو من بطولة الممثلة الأسترالية ناعومي واتس والممثل الأمريكي ماثيو ماكونهي، وإخراج جوس فان سانت، وتدور أحداثه في إطار إنساني حول قصة مريضة بسرطان المخ في حالة متدهورة، وتعاني من مخاوف الموت وترك زوجها وعائلتها.

شاهد التريلر الأول لملحمة ناعومي واتس