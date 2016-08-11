أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
رئيس مكافحة الإرهاب بالأوقاف يطالب بتطبيق العدالة الناجزة على المتورطين -
الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا -
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فيديو دفاع بن أفليك عن المسلمين يعود إلى الواجهة

Google+ Print

الأربعاء 10-08-2016 19:52

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر خاص بالنجم العالمي Ben Affleck بن أفليك وهو يدافع عن الإسلام، كان التقط منذ نحو عامين.
ويظهر الفيديو النجم أثناء مشاركته في برنامج Real Time من أجل الترويج لفيلم Argo حينها.
وبعد أن تطرّق المقدّم بيل ماهر Bill Maher إلى الحديث عن الإسلام بعنصرية، بمشاركة سام هاريس Sam Harris، صبّ النجم غضبه عليهما.
واحتدّ الممثل البالغ من العمر 44 عاماً على Maher ودافع عن المسلمين، واصفاً حديث الطرفين بالمقزز والعنصريّ والفظّ.
وعلت حدّة النقاش بشكل واضح حتى قال بن :" ما الحلّ اﻵن؟ أن ندين اﻹسلام؟ لقد قتلنا من المسلمين أكثر مما قتلوا منا... ماذا عن المليار مسلم غير المتعصبين والذين لا يريدون سوى الذهاب إلى المدرسة، وأداء صلاواتهم الخمس؟".
وأضاف إنه لا يمكن أن يرى التعصّب والحقد أمامه من دون الردّ والدفاع عن الدين الإسلامي، لأن التعصّب برأيه يقود الأوطان إلى المجهول ويمنعها من التقدّم والانفتاح.

 

هل بدأ القدر يعاقب دونالد ترامب على عدائه للمسلمين؟!

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا