فيديو دفاع بن أفليك عن المسلمين يعود إلى الواجهة

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو خاص بالنجم العالمي Ben Affleck بن أفليك وهو يدافع عن الإسلام، كان التقط منذ نحو عامين.

ويظهر الفيديو النجم أثناء مشاركته في برنامج Real Time من أجل الترويج لفيلم Argo حينها.

وبعد أن تطرّق المقدّم بيل ماهر Bill Maher إلى الحديث عن الإسلام بعنصرية، بمشاركة سام هاريس Sam Harris، صبّ النجم غضبه عليهما.

واحتدّ الممثل البالغ من العمر 44 عاماً على Maher ودافع عن المسلمين، واصفاً حديث الطرفين بالمقزز والعنصريّ والفظّ.

وعلت حدّة النقاش بشكل واضح حتى قال بن :" ما الحلّ اﻵن؟ أن ندين اﻹسلام؟ لقد قتلنا من المسلمين أكثر مما قتلوا منا... ماذا عن المليار مسلم غير المتعصبين والذين لا يريدون سوى الذهاب إلى المدرسة، وأداء صلاواتهم الخمس؟".

وأضاف إنه لا يمكن أن يرى التعصّب والحقد أمامه من دون الردّ والدفاع عن الدين الإسلامي، لأن التعصّب برأيه يقود الأوطان إلى المجهول ويمنعها من التقدّم والانفتاح.

هل بدأ القدر يعاقب دونالد ترامب على عدائه للمسلمين؟!

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