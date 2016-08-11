صفاء سلطان تخوض أولى تجاربها السينمائية مع أيمن زيدان ومحمد الاحمد

تخوض الفنانة صفاء سلطان اولى تجاربها السينمائية، في فيلم بعنوان "درب السما" يجمعها بأيمن زيدان ومحمد الأحمد وزهير عبد الكريم وجرجس جبارة، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وإخراج جود سعيد.

صفاء سطان توجهت الى "الفانز" بالدعاء لها و كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام": "حلم كل فنان دخول عالم السينما وانا اليوم حابه شارككن فرحتي بدخولي هالعالم مع احلى عالم.. الدراما التلفزيونية السورية صاحبة الفضل بصنع صفاء سلطان واليوم السينما السورية مدت إيدها إلي وهذا شرف إلي لتكون اول تجربة سينمائية مع أساتذة كبار بعالم التمثيل مثل العملاق أيمن زيدان والزميل محمد الاحمد والمخرج الصديق جود سعيد لأدخل عالمه السينمائي وأستمتع بإبداعه.. أدعولي أصدقائي".