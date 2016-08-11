أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
رئيس مكافحة الإرهاب بالأوقاف يطالب بتطبيق العدالة الناجزة على المتورطين -
الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا -
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

صفاء سلطان تخوض أولى تجاربها السينمائية مع أيمن زيدان ومحمد الاحمد

Google+ Print

الأربعاء 10-08-2016 20:41

تخوض الفنانة صفاء سلطان اولى تجاربها السينمائية، في فيلم بعنوان "درب السما" يجمعها بأيمن زيدان ومحمد الأحمد وزهير عبد الكريم وجرجس جبارة، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وإخراج جود سعيد.

صفاء سطان توجهت الى "الفانز" بالدعاء لها و كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام": "حلم كل فنان دخول عالم السينما وانا اليوم حابه شارككن فرحتي بدخولي هالعالم مع احلى عالم.. الدراما التلفزيونية السورية صاحبة الفضل بصنع صفاء سلطان واليوم السينما السورية مدت إيدها إلي وهذا شرف إلي لتكون اول تجربة سينمائية مع أساتذة كبار بعالم التمثيل مثل العملاق أيمن زيدان والزميل محمد الاحمد والمخرج الصديق جود سعيد لأدخل عالمه السينمائي وأستمتع بإبداعه.. أدعولي أصدقائي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي