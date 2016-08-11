"الماظ حر" يجمع أحمد حلمي ودنيا سمير غانم بالنجمة لبلبة

بدأ الفنان الكوميدي أحمد حلمي مفاوضات التعاقد مع فريق عمل فيلمه الجديد "الماظ حر" واستقر بالفعل على مشاركة النجمة الشابة دنيا سمير غانم البطولة، بينما لا زالت الفنانة الكبيرة لبلبة ترفض تأكيد مشاركتها قبل الانتهاء من مراجعة السيناريو بالكامل.

الفيلم الذي يمثل أول عودة لحلمي لعالم السينما بعد غياب عامين إثر وعكة صحية ألزمته العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية، من انتاج شركته شادوز وإخراج خالد مرعي، وسيتم تصوير أغلب مشاهده بمدينة شرم الشيخ السياحية، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة الفنانة صابرين والنجمة الشابة جميلة عوض.

يذكر أن حلمي كان من المخطط له العودة بفيلم "تراب الماس" وخاض صراعا قضائيا مع مؤلفها احمد مراد حول حقوق الملكية الفكرية، انتهي بفسخ التعاقد ليذهب الدور للنجم آسر ياسين، ووجد أحمد ضالته في فكرة "الماظ حر" وهو عنوان مبدئي قد يتم تغييره مع بدء تصوير الفيلم.