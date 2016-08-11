بالصور: الهام شاهين مع "أحلى صحبة" في باريس

بدأت النجمة المصرية الهام شاهين عطلتها الصيفية مع من وصفتهم "بأحلى صحبة"، حيث انضمت لنادي باريس الذي يضم حتى اللحظة الساحر محمود عبد العزيز وزوجته الاعلامية المصرية بوسي شلبي والنجمة الكبيرة يسرا والفنانة القديرة رجاء الجداوي واجتمعوا جميعاً بفندق الفورسيزون باريس.

الهام التي رفضت الانضمام لفيلم محمد سعد الجديد "حنكو في المصيدة" بسبب حاجتها للكثير من الراحة بعد الجهد المكثف لانجاز الجزء السادس من ليالي الحلمية، تعثرت كل مشروعتها لنيل هدنة على الساحل بعدما تم تكليفها برئاسة الدورة الأولى لمهرجان سينما المرأة، ولكنها "خطفت" إجازة قصيرة لعاصمة النور باريس بنفس الفندق الذي يضم الفنانة الكبيرة يسرا والقديرة رجاء الجداوي، ووصل لزيارتهن الساحر محمود عبد العزيز الذي يقيم منذ نهاية رمضان الماضي بمنزله الخاص بالعاصمة الفرنسية، وغابت عن الجلسة الفنانة الشابة غادة عادل التي قابلت الجميع مصادفة في الشارع.