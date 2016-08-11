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نوال الكويتية الاعلى مبيعاً موقع "الأيتونز"

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الأربعاء 10-08-2016 21:18

تواصل الفنانة نوال الكويتية،عبر ألبومها الأخير "نوال 2016" تصدر قائمة المبيعات عربياً، على موقع "الأيتونز"، والمرتبة الثانية عالمياً على الموقع نفسه.

ويعود السبب في ثبات تصدّر نوال الكويتية على رأس هذه القائمة، هو إقبال جمهورها المنتشر في الوطن العربي على شراء العمل، في ظل غياب أي منافسة فعلية من أي ألبوم آخر، على مستوى الألبومات الاكثر مبيعاً.

ويعدّ "الآيتونز" المنفذ الاكثر رواجاً في بيع الأعمال الغنائية على مستوى العالم، وهو يقوم بترتيب القائمة يومياً بحسب مبيعاتها.

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سيدتي