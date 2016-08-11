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وفاة دوق Westminster ثالث أغنى رجل في بريطانيا.. والملكة إليزابيث تعزّي

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الأربعاء 10-08-2016 22:46

توفي البليونير البريطاني ودوق ويستمنستر (Westminster) Gerald Grosvenor أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 64 عاماً، في مستشفى "لانكشير" شمال غربي إنكلترا، اثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وقالت الناطقة باسم عائلة Grosvenor: "عائلة الراحل تطلب احترام خصوصياتها والتعاطف معها في هذه المرحلة الصعبة".

وكان دوق Westminster يحتل المرتبة الـ 68 في تصنيف أغنى أغنياء العالم، وتقدّر مجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية ثروته بـ10.8 بليون دولار. وكان أيضاً يملك حوالى مئة هكتار في بلغريفيا، أحد أرقى أحياء لندن، إلى جانب قصر باكينغهام الملكي.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الراحل خسر بليون دولار في الأيام التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني.

وتملك عائلة Gerald ، ثالث أغنى رجل في بريطانيا، روابط مع العائلة المالكة، حيث ان أحد أبناء الراحل Hugh Grosvenor هو عراب الأمير جورج، ابن الامير ويليام William.

وقال ناطق باسم قصر باكينغهام، إن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها دوق أدنبره وجّها رسالة تعزية إلى العائلة.

 

 

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