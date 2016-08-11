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وزير الصحة لـ"خالد صلاح": تطبيق منظومة التأمين الجديدة يحتاج 10 سنوات

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وزير الصحة لـ"خالد صلاح": تطبيق منظومة التأمين الجديدة يحتاج 10 سنوات وزير الصحة لـ"خالد صلاح": تطبيق منظومة التأمين الجديدة يحتاج 10 سنوات
كتب محسن البديوى

كشف أحمد عماد الدين وزير الصحة، أن منظومة التأمين الصحى الجديدة تحتاج 10 سنوات حتى تغطى كافة محافظات بشكل كامل ، كاشفا عن بدء التغطية تدريجيا، بعدد من المحافظات بناء على أساس الخدمات الصحية المقدمة، ونسب الفقر.

وأوضح وزير الصحة، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تم اسناد الدراسة الخاصة بقانون التأمين الصحى إلى شركة عالمية، لإعادة دراستها، مشيراً إلى أن هذه الشركة حصلت على 250 ألف دولار، وبنهاية أكتوبر سوف تتسلم الوزارة منها الدراسة، ومن ثم تقديم قانون التأمين الصحى الجديد لمجلس النواب.

وأشار إلى أن غير القادرين يمثلون 40% من الشعب المصرى، كما هو مصنف بوزارة التضامن، والدولة تكفلهم صحياً، والـ60% الباقين سيكون بينهم تفاوت، "واللى معاه يكفل اللى مش معاه".

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