وزير البيئة : بدء خطة التدخل العاجل لحل مشكلة التراكمات التاريخية بالإسكندرية

أعلن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة ، أن الوزارة بدأت تنفيذ بالفعل خطة التدخل العاجل لحل مشكلة التراكمات التاريخية بمحافظة الإسكندرية، وذلك من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالإسكندرية.



> وأضاف الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، أن العمل بدأ تدريجياً، يوم الخميس الماضى، وسيصل إلى الطاقة القصوى فى رفع التراكمات نهاية الأسبوع المقبل، وذلك فى ضوء موافقة رئاسة مجلس الوزراء علي قيام وزارة البيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم محافظة الإسكندرية والتنفيذ الفوري لعمليات رفع التراكمات الموجودة بشوارع الإسكندرية وإفراغ محطات المناولة مع مساهمة المحافظة بما لها من إمكانيات متاحة.



> وأشار الوزير إلى أن العمل فى رفع التراكمات التاريخية من المحطات الوسيطة الثلاث "الزياتين وأم زغيو ومحرم بك" ونقلها إلى المدفن الصحى بمدينة الحمام بدأ، يوم الخميس الماضى، بينما بدأ مساء يوم السبت، رفع التراكمات من الشوارع حرصاً على راحة المواطنين وتوفير السيولة المرورية .



> وأوضح الوزير أنه تم البدء بالشوارع التى تشكل بؤر ساخنة لتجمع المخلفات، مثل شارع الترعة المردومة، وشارع أبو سليمان، وشارع الملك حفني، وشارع 30 وشارع النبوي المهندس والمحمودية، كما تقوم الشركة العاملة بالإسكندرية بتفريغ صناديق القمامة بالشوارع كما هو مخول لها بموجب التعاقد.



> ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز المخلفات، إن التشغيل التجريبى كان الهدف منه معرفة العوائق التي قد تظهر في التنفيذ علي أرض الواقع، وبالفعل شهد التنفيذ بعض التحديات التى نجح جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى التغلب عليها، حيث قام الجهاز بتنفيذ خطة التشغيل من خلال ثلاث ورديات عمل يومية، وقد تم الدفع بـ"تريلات "حمولة 50 طن و"لوادر" للعمل بالمحطات .



> وأضافت رئيسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنه سيتم الدفع بالمزيد من المعدات خلال الفترة القادمة، وأن معدلات رفع التراكمات من الشوارع جيدة جدا حتى الآن، حيث تم رفع 80 طنا من شارع المحمودية فقط أمس.