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اليوم طقس مائل للحرارة رطب بالوجه البحرى والقاهرة معتدل بالسواحل الشمالية

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اليوم طقس مائل للحرارة رطب بالوجه البحرى والقاهرة معتدل بالسواحل الشمالية اليوم طقس مائل للحرارة رطب بالوجه البحرى والقاهرة معتدل بالسواحل الشمالية
كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ، والرياح السطحية فى البحرين التموسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34
> الإسكندرية 25 31
> مطروح 23 30
> بورسعيد 25 31
> دمياط 25 30
> بلطيم 26 32
> الإسماعيلية 25 35
> السويس 26 35
> العريش 23 32
> نخل 19 34
> طابا 22 35
> الطور 26 33
> مرسى علم 29 39
> الغردقة 29 38
> شرم الشيخ 30 38
> رفح 22 32
> كاترين 20 32
> سيوة 23 36
> المنيا 24 35
> الفيوم 24 35
> رأس سدر 26 36
> أبوسمبل 29 40
> وسط الدلتا 25 34
> أسيوط 24 36
> سوهاج 25 38
> الأقصر 26 40
> أسوان 28 41
> شلاتين 28 39
> حلايب 29 37
> الوادى الجديد 24 39
> قنا 25 39
> نويبع 28 37
> السلوم 23 32


> أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 42
> المدينة 30 43
> الرياض 31 44
> المنامة 34 39
> أبوظبى 31 43
> الدوحة 33 42
> الكويت 33 48
> دمشق 20 38
> بيروت 25 31
> عمان 22 32
> القدس 19 29
> غزة 23 31
> بغداد 27 45
> مسقط 33 39
> صنعاء 16 28
> الخرطوم 27 38
> طرابلس 23 38
> تونس 23 32
> الجزائر 19 29
> الرباط 19 28
> نواكشوط 25 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 18 34
> اسطنبول 24 33
> اسلام اباد 24 33
> نيودلهى 27 33
> جاكرتا 24 31
> بكين 27 33
> كوالامبور 25 33
> طوكيو 24 30
> أثينا 26 36
> روما 20 28
> باريس 10 23
> مدريد 13 30
> برلين 10 19
> لندن 12 23
> مونتريال 21 34
> موسكو 15 27
> نيويورك 25 32
> واشنطن 25 35

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