شقيق سارة سمير: لم تمتحن الثانوية بسبب الأولمبياد.. ونطالب بلجنة خاصة

قال محمد سمير شقيق اللاعبة سارة سمير لاعبة المنتخب المصرى، التى حصلت على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية، المقامة بمدينة ريو دى جانيرو، إن سارة طالبة فى الصف الثالث الثانوى، بمدرسة البعالوة التابعة لمركز ومدينة القصاصين، شعبة أدبى، ولم تدخل امتحانات هذا العام بسبب سفرها للخارج، وأيضا الدور الثانى لن تستطيع اللحاق به، مطالبا وزير التعليم بعقد لجنة خاصة لشقيقته، لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، تكريما لها على تفوقها الرياضي ورفع اسم مصر عاليا.



> وكانت سارة سمير، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، حصلت على الميدالية البرونزية فى منافسات رفع الأثقال، خلال مشاركتها فى منافسات وزن 68 كجم بدورة الألعاب الأولمبية 2016 بالبرازيل.