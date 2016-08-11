٦١٢ قتيلا و٣٥ مليار دولار حصيلة خسائر الصين من الكوارث الطبيعية فى يوليو

تسببت الكوارث الطبيعية التى تعرضت لها الصين خلال شهر يوليو الماضى، فى مقتل 612 شخصا على الأقل، ووقوع خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 233.1 مليار يوان (حوالى 35 مليار دولار أمريكى).

ووفقا لتقرير رسمى أصدرته وزارة الشؤون المدنية الصينية، فإن الكوارث فى الشهر الماضى، التى شملت فيضانات، وأعاصير، وعددا من الكوارث الجيولوجية، نتج عنها الإضرار بحوالى 7.3 مليون هكتار من الأراضى الزراعية وتدمير نحو 1.5 مليون هكتار من المحاصيل.



> كما أدت إلى تدمير ما يربو على 1.87 مليون منزل، وهى نسبة أعلى من نفس الفترة، منذ 2011 ، وبزيادة بنسبة تزيد عن 90 % عن المتوسط خلال الخمسة أعوام سابقة.



> وأشار التقرير الذى نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية، الى أن الفيضانات اجتاحت 29 منطقة على مستوى المقاطعات، وأسفرت عن مقتل أو فقدان 671 شخصا، وخسائر اقتصادية مباشرة، بقيمة تزيد عن 213.24 مليار يوان.



> وضرب إعصاران فى شهر يوليو اليابسة فى البر الرئيسي الصينى، وأثرا على خمس مناطق، حيث أسفر الأول "اعصار نيبارتاك" عن مقتل أو فقدان 105 أشخاص، وهو أقوى إعصار يضرب الصين خلال الخمسة أعوام السابقة، وتسبب "إعصار ميريناي" فى وقوع خسائر مادية مباشرة بقيمة 300 مليون يوان.