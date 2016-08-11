وفد أفريقى يزور شرم الشيخ اليوم لبحث ترتيبات انعقاد برلمان القارة السمراء

أكد النائب مصطفى الجندى عضو لجنة الشئون الأفريقية، أن وفد البرلمان الأفريقى الذى يجرى زيارة لمصر حاليا، سيتفقد اليوم الأربعاء مدينة شرم الشيخ، لمتابعة الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر البرلمانى الأفريقى فى شرم الشيخ فى شهر أكتوبر القادم.

وقال الجندى، إن وفد البرلمان الأفريقى سوف يطّلع على القاعة المخصصة لانعقاد المؤتمر وفنادق إقامة جميع أعضاء البرلمان الأفريقى من مختلف برلمانات الدول الأفريقية المشاركة فى مؤتمر البرلمان الأفريقى بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن وفد البرلمان الأفريقى، أشاد بالأمن والاستقرار الذى تشهده مصر حاليا خلال جولة قاموا بها خلال الساعات الماضية بشوارع القاهرة.