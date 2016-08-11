تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزيسكو.. ومعلق اللقاء

في لقاء الفرصة قبل الأخيرة.. يستضيف الأهلي منافسه زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

الأهلي يبحث عن فوز حتمي من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل لنصف نهائي البطولة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد أربع نقاط خلف المتصدران الوداد وزيسكو.

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وتنقل قنوات beIN sports المباراة عبر قناتها الأولى، ويعلق عليها محمد الكواليني.

كما تنقل المباراة على قناة نايل سبورت الأرضية والقناة الثانية الأرضية.

المباراة تقام على استاد الجيش بالسويس في التاسعة والنصف من مساء الجمعة.

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