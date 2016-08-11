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تقرير في الجول – 5 تشكيلات محتملة للأهلي الموسم المقبل ' أدوار متعددة لأجاي ومعلول '

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ضم الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية خمسة لاعبين جدد هم حارس المرمى محمد الشناوي ومروان محسن وعلي معلول وميدو جابر وجونيور أجاي.

فكيف يكون تشكيل الأهلي خلال الموسم المقبل؟ هناك 5 احتمالات واردة يستعرضها FilGoal.com.

علي معلول يلعب كظهير أيسر مع وجود أحمد فتحي في الناحية اليمنى بينما يكون ثنائي الارتكاز هو حسام غالي وحسام عاشور بينما يقود جونيور أجاي الهجوم.

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يلعب جونيور أجاي كجناح أيسر وميدو جابر يقابله في الناحية اليمنى بينما يقود مروان محسن الهجوم.

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أجاي يلعب كمهاجم صريح في وجود ميدو جابر كجناح أيمن مع عودة مؤمن زكريا لشغل الناحية اليسرى بدلا من رمضان صبحي.

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أجاي ومروان محسن يقودان الهجوم على أن يلعب علي معلول كجناح أيسر في طريقة 3-5-2.

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صبري رحيل يعود لشغل مركز الظهير الأيسر وأمامه علي معلول ويعود عمرو السولية لخط وسط الأهلي.

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