تقرير في الجول – 5 تشكيلات محتملة للأهلي الموسم المقبل ' أدوار متعددة لأجاي ومعلول '
ضم الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية خمسة لاعبين جدد هم حارس المرمى محمد الشناوي ومروان محسن وعلي معلول وميدو جابر وجونيور أجاي.
فكيف يكون تشكيل الأهلي خلال الموسم المقبل؟ هناك 5 احتمالات واردة يستعرضها FilGoal.com.
علي معلول يلعب كظهير أيسر مع وجود أحمد فتحي في الناحية اليمنى بينما يكون ثنائي الارتكاز هو حسام غالي وحسام عاشور بينما يقود جونيور أجاي الهجوم.
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يلعب جونيور أجاي كجناح أيسر وميدو جابر يقابله في الناحية اليمنى بينما يقود مروان محسن الهجوم.
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أجاي يلعب كمهاجم صريح في وجود ميدو جابر كجناح أيمن مع عودة مؤمن زكريا لشغل الناحية اليسرى بدلا من رمضان صبحي.
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أجاي ومروان محسن يقودان الهجوم على أن يلعب علي معلول كجناح أيسر في طريقة 3-5-2.
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صبري رحيل يعود لشغل مركز الظهير الأيسر وأمامه علي معلول ويعود عمرو السولية لخط وسط الأهلي.