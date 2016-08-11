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سبورت بيلد: أوزيل يحلم بالعودة إلى ريال مدريد

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سبورت بيلد: أوزيل يحلم بالعودة إلى ريال مدريد سبورت بيلد: أوزيل يحلم بالعودة إلى ريال مدريد

لو أرسل ريال مدريد عرضا لميسوت أوزيل نجم أرسنال لن يتردد صانع الألعاب الأعسر في قبوله بحسب صحيفة سبورت بيلد الألمانية.

ينتهي عقد أوزيل مع أرسنال في 2018 والنادي اللندني يسعى لتمديد الارتباط مع اللاعب صاحب الـ27 عاما.

اللاعب يوافق على مبدأ تمديد عقده مع أرسنال، لكن في حالة عدم وصول عرض لعودته إلى ريال مدريد بحسب مجلة سبورت بيلد في تقريرها اليوم الأربعاء.

أوزيل كان نجما في صفوف ريال مدريد ورحل إلى أرسنال بعدما بات حبيسا لمقاعد البدلاء مع وصول جاريث بيل إلى قلعة الميرنجي.

ولعب أوزيل 83 مباراة مع المدفجية وسجل 15 عاما.

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