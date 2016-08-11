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بالفيديو - ميسي يُبدع في فوز برشلونة الودي على سامبدريا

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بالفيديو - ميسي يُبدع في فوز برشلونة الودي على سامبدريا بالفيديو - ميسي يُبدع في فوز برشلونة الودي على سامبدريا

تألق النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في فوز فريقه وديا على سامبدوريا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتأتي هذه المباراة في كأس خوان جامبر الودية التي تقام في ملعب كامب نو سنويا في آخر استعدادات البلوجرانا للموسم الكروي الجديد.

الهدف الأول جاء عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 16 بعد تمريرة رائعة من ميسي من ضربة خلفية مزدوجة.

ثم أضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 21 بعدما راوغ حارس مرمى الفريق الإيطالي، ثم سجل بنفسه الهدف الثالث لفريقه من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها بشكل رائع على يمين حارس مرمى سامبدوريا.

بينما سجل هدفي الفريق الإيطالي اللاعب لويس موريل في الدقيقة 23 وأنتي بوديمير في الدقيقة 77.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لبرشلونة قبل مباراة السوبر الإسباني أمام إشبيلية في ذهاب السوبر الإسباني يوم 17 أغسطس الجاري.

ويفتتح برشلونة مباريات الدوري الإسباني بمواجهة ريال بيتيس يوم 20 أغسطس.

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فيديو اليوم السابع

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