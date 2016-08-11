انتهى زمن الملينات.. علاج جديد للإمساك يعتمد على حركة الأمعاء

أكد الدكتوررضا الوكيل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، أنه ظهرت مؤخرا عقاقير جديدة لعلاج الإمساك المزمن تعتمد على حركة الجهاز الهضمى، إذ تعمل على تنشيط المستقبلات الحسية الخاصة بهرمون السيروتونين، ما يعمل على زيادة حركة الأمعاء، لافتا إلى أن هذا الدواء هو الجيل الأحدث من الأجيال السابقة ،والتى تعمل على حركة الأمعاء والجهاز الهضمى.

وأوضح أنه يشترط استخدام الدواء الجديد لعدة أشهر حتى يحقق النتائج المرجوة منه،ويتم تناوله بجرعة قدرها 2 ملجم يوميا ،مؤكدا أنه تم التصريح باستخدامه فى أوروبا فى عام 2009 وكندا فى عام 2011 ،وبعض دول الشرق الأوسط ولكن لم يتم التصريح به من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA "حتى الآن لاستخدامه فى أمريكا.

وأكد أن وزارة الصحة المصرية وافقت مؤخرا على النوع الجديد من علاجات الإمساك ،من بداية عام 2016 ، إذ يمتاز العقار بقلة الأعراض الجانبية مثل الصداع ،والغثيان ،وآلام البطن ،ولا توجد أعراض جانبية على القلب، مؤكدا أن موانع الاستخدام فى حالة الشك فى وجود انسداد معوى ،أو وجود شلل فى الأمعاء ناتج عن الالتهاب البريتونى ،أو وجود مرض كرونز الذى يسبب التهابات فى الأمعاء.

وأشار إلى أن العقار يعيبه ارتفاع تكلفة العلاج ،والتى تصل إلى أكثر من 300 جنيه شهريا، مقارنة بالملينات التقليدية، موضحا أنه لا يستخدم إلا فى حالات فشل الأدوية التقليدية الأخرى فى علاج الإمساك المزمن.

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