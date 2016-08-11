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البيئة: بدء التشغيل التجريبي لخطة حل مشكلة المخلفات بالإسكندرية

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البيئة: بدء التشغيل التجريبي لخطة حل مشكلة المخلفات بالإسكندرية البيئة: بدء التشغيل التجريبي لخطة حل مشكلة المخلفات بالإسكندرية

وزير البيئة خالد فهمي

أعلنت وزارة البيئة عن بدء التشغيل التجريبي لخطه التدخل العاجل لحل مشكلة التراكمات بمحافظة الإسكندرية، ورفع 2300 طن يومي من المخلفات في المرحلة التجريبية والعمل بالمحطات الوسيطة على مدار الساعة.

وأكد خالد فهمي، أن وزارة البيئة بدأت بالفعل تنفيذ خطة التدخل العاجل لحل مشكلة التراكمات التاريخية بمحافظة الإسكندرية وذلك من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالإسكندرية، وأن العمل بدا تدريجياً يوم الخميس الماضى وسوف يصل إلى الطاقة القصوى فى رفع التراكمات نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار الوزير إلى أن العمل فى رفع التراكمات التاريخية من المحطات الوسيطة الثلاثة الزياتين وام زغيو ومحرم بك ونقلها إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام بدا يوم الخميس الماضى بينما بدا مساء يوم السبت رفع التراكمات من الشوارع حرصًا على راحة المواطنين وتوفير السيولة المرورية.

وأفادت فاطمة محسن رئيس جهاز المخلفات، بأن التشغيل التجريبي كان الهدف منه هو معرفة العوائق التي قد تظهر في التنفيذ على أرض الواقع وبالفعل شهد التنفيذ بعض التحديات التي نجح جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى التغلب عليها.

وأضافت رئيسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنه سيتم الدفع بالمزيد من المعدات خلال الفترة القادمة، وأن معدلات رفع التراكمات من الشوارع جيدة جدا حتى الآن، حيث تم رفع 80 طن من شارع المحمودية فقط أمس كما يقوم الجهاز برفع التراكمات العشوائية من أمام بعض المباني وعلى جانبي الترع وحول الصناديق.

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