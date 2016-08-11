أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مجلس كلية التمريض بجامعة قناة السويس يناقش الاستعدادات للعام الجامعى

Google+ Print
مجلس كلية التمريض بجامعة قناة السويس يناقش الاستعدادات للعام الجامعى مجلس كلية التمريض بجامعة قناة السويس يناقش الاستعدادات للعام الجامعى
الإسماعيلية – جمال حراجى

اجتمع مجلس كلية التمريض، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسينى عميد الكلية وبحضور كل من الدكتور هانى الدمياطى مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، ووكلاء الكلية وأعضاء المجلس من داخل الكلية ومن كليات التمريض بالجامعات المصرية.

وناقش المجلس استعدادات الكلية لاستقبال الطلاب الجدد، وما أعدته الكلية لاستقبال العام الجامعى الجديد، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات خاصة بإدارة الكلية وشئون هيئة التدريس وشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية وشئون البيئة وخدمة المجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365