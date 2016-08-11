مجلس كلية التمريض بجامعة قناة السويس يناقش الاستعدادات للعام الجامعى

اجتمع مجلس كلية التمريض، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسينى عميد الكلية وبحضور كل من الدكتور هانى الدمياطى مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، ووكلاء الكلية وأعضاء المجلس من داخل الكلية ومن كليات التمريض بالجامعات المصرية.

وناقش المجلس استعدادات الكلية لاستقبال الطلاب الجدد، وما أعدته الكلية لاستقبال العام الجامعى الجديد، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات خاصة بإدارة الكلية وشئون هيئة التدريس وشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية وشئون البيئة وخدمة المجتمع.