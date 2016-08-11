نقيب الممثلين: «أبو النجا وبسمة أكدا لي أن مؤلف “Tyrant” ليس إسرائيليًا»

قال أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الأربعاء، إن الاتحادات الفنية ضد التطبيع، ووصلتنى معلومات من خلال بعض المواقع الإلكترونية أن فنانين مصريين شاركوا فى عمل مؤلفه إسرائيلى وهو مسلسل “الطاغية Tyrant”.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة اليوم” الذى تقدمه الإعلامية راينا بدوى على شاشة “أوربت”: “اتصلت هاتفيا بكل من الفنان خالد أبو النجا، والفنانة بسمة، وأخبرانى وأكدا لي أن المنتج أمريكى، وأرسلا صورة من عقود عمل المنتج، ونفيا وجود عنصر إسرائيلى، أو أن يكون المؤلف إسرائيليا”.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن التطبيع وإقامة عمل مع الكيان الصهيونى غير مرغوب فيه، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة ستخضع للتحقيق.