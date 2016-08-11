أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
رئيس مكافحة الإرهاب بالأوقاف يطالب بتطبيق العدالة الناجزة على المتورطين -
الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا -
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نقيب الممثلين: «أبو النجا وبسمة أكدا لي أن مؤلف “Tyrant” ليس إسرائيليًا»

Google+ Print
نقيب الممثلين: «أبو النجا وبسمة أكدا لي أن مؤلف “Tyrant” ليس إسرائيليًا» نقيب الممثلين: «أبو النجا وبسمة أكدا لي أن مؤلف “Tyrant” ليس إسرائيليًا»

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

قال أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الأربعاء، إن الاتحادات الفنية ضد التطبيع، ووصلتنى معلومات من خلال بعض المواقع الإلكترونية أن فنانين مصريين شاركوا فى عمل مؤلفه إسرائيلى وهو مسلسل “الطاغية   Tyrant”.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة اليوم” الذى تقدمه الإعلامية راينا بدوى على شاشة “أوربت”: “اتصلت هاتفيا بكل من الفنان خالد أبو النجا، والفنانة بسمة، وأخبرانى وأكدا لي أن المنتج أمريكى، وأرسلا صورة من عقود عمل المنتج، ونفيا وجود عنصر إسرائيلى، أو أن يكون المؤلف إسرائيليا”.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن التطبيع وإقامة عمل مع الكيان الصهيونى غير مرغوب فيه، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة ستخضع للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا