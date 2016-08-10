أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
رئيس مكافحة الإرهاب بالأوقاف يطالب بتطبيق العدالة الناجزة على المتورطين -
الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا -
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية اليمنى: المشاورات مع الانقلابيين يجب أن تبنى على أسس صحيحة

Google+ Print
وزير الخارجية اليمنى: المشاورات مع الانقلابيين يجب أن تبنى على أسس صحيحة وزير الخارجية اليمنى: المشاورات مع الانقلابيين يجب أن تبنى على أسس صحيحة
أ ش أ

قال وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى ، إن تدرك أن المجموعة الانقلابية غير جاهزة للسلام، وهى مجموعة حرب وترى أن مفاوضات السلام هى عبارة عن مناورات لـ"شرعنة الانقلاب".

وأضاف المخلافى، فى مقابلة خاصة مع قناة سكاى نيوز مساء اليوم الأربعاء، أن الانقلابيين كانوا يراوغون فى مفاوضات الكويت من أجل تثبيت وجودهم على الأرض، لافتا إلى أن مفاوضات الكويت كشفت للمجتمع الدولى وللشعب اليمنى أن الانقلابيين غير جادين لتسوية الأزمة أو التوصل إلى السلام.

وأشار وزير الخارجية اليمنى إلى أن أى مشاورات جديدة يجب أن تبنى على أسس صحيحة من خلال بعض المعايير مثل الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن وغيرها من إجراءات بناء الثقة.

وأكد المخلافى أنه خلال الفترة الماضية وتجربة الثلاثة أشهر أثبتت أن المجموعة الانقلابية لا تعتمد على حسن النية خلال اتفاق السلام ، مشددا على أن المبعوث الدولى إلى اليمن ، إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، أشاد خلال الجلسة المغلقة التى عقدت فى مجلس الأمن بشأن اليمن بموقف الحكومة الشرعية ، وأكد أن وفد الحكومة اليمنية وقع على الاتفاق الذى قدمه المبعوث الدولى وأن الحوثيين هم من كان يعرقل المفاوضات.

وأعرب وزير الخارجية اليمنى عن اعتقاده بأن المجتمع الدولى سيستمر فى دعم الحكومة الشرعية فى مواجهة الانقلابيين فى اليمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور