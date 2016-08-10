وزير الخارجية اليمنى: المشاورات مع الانقلابيين يجب أن تبنى على أسس صحيحة

قال وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى ، إن الحكومة تدرك أن المجموعة الانقلابية غير جاهزة للسلام، وهى مجموعة حرب وترى أن مفاوضات السلام هى عبارة عن مناورات لـ"شرعنة الانقلاب".

وأضاف المخلافى، فى مقابلة خاصة مع قناة سكاى نيوز الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، أن الانقلابيين كانوا يراوغون فى مفاوضات الكويت من أجل تثبيت وجودهم على الأرض، لافتا إلى أن مفاوضات الكويت كشفت للمجتمع الدولى وللشعب اليمنى أن الانقلابيين غير جادين لتسوية الأزمة أو التوصل إلى السلام.

وأشار وزير الخارجية اليمنى إلى أن أى مشاورات جديدة يجب أن تبنى على أسس صحيحة من خلال بعض المعايير مثل الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن وغيرها من إجراءات بناء الثقة.

وأكد المخلافى أنه خلال الفترة الماضية وتجربة الثلاثة أشهر أثبتت أن المجموعة الانقلابية لا تعتمد على حسن النية خلال اتفاق السلام ، مشددا على أن المبعوث الدولى إلى اليمن ، إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، أشاد خلال الجلسة المغلقة التى عقدت فى مجلس الأمن بشأن اليمن بموقف الحكومة الشرعية ، وأكد أن وفد الحكومة اليمنية وقع على الاتفاق الذى قدمه المبعوث الدولى وأن الحوثيين هم من كان يعرقل المفاوضات.

وأعرب وزير الخارجية اليمنى عن اعتقاده بأن المجتمع الدولى سيستمر فى دعم الحكومة الشرعية فى مواجهة الانقلابيين فى اليمن.