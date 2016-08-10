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مصرع شاب غرقا بمدينة طور سيناء

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مصرع شاب غرقا بمدينة طور سيناء مصرع شاب غرقا بمدينة طور سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال

لقى شاب مصرعه غرقا أثناء ممارسته السباحة على شاطئ إسكندرية بجوار منطقة حمام موسى بمدينة طور سيناء، وكان الشاب، الذى يعمل مساعد نجار بمحطة تحلية مياه البحر بجوار قرية ويندهوفن السياحية بطور سيناء والواقعة بمنطقة حمام موسى، قد نزل إلى البحر للاستحمام بعد انتهاء عمله، إلا أن الأمواج قد جرفته إلى داخل المياه، ولم يستطع مقاومة التيار والعودة إلى الشاطئ، مما أدى إلى وفاته بأسفكسيا الغرق.

وقام بعض المواطنين بإخراجه من الماء، وتم نقله بالإسعاف إلى مستشفى الطور العام، وفشلت جهود الأطباء فى إنقاذه وتوفى فور وصوله إلى المستشفى، وأثبتت تحريات العقيد رضا النويشى مفتش المباحث أن الشاب يدعى عبد الرحمن أحمد فاتح، ويبلغ من العمر 18 عاما من أبناء مدينة الفيوم، ويعمل مساعد نجار بمحطة تحلية المياه بالطور، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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مصر 365