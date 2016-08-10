القوات المسلحة تنفذ محطة مياه ومشروع صرف بـ17 مليون جنيه بالوادى الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن قيام الجيش بإنشاء محطة تنقية مياه بقرية القصر، ومشروع للصرف الصحي، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب، بتكلفة إجمالية للمشروعين 17 مليون جنيه.

صرح سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، بأن الجيش ينفذ محطة تنقية مياه شرب، بتكلفة 5 مليون و 200 ألف جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف سيد، أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي لقرية القصر، بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، لخدمة عدة مناطق في محيط القرية، و وصلت نسبة التنفيذ إلي 45 %، علي أن يدخل المشروع في موعد أقصاه 6 أشهر من الآن.