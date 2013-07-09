8 عمداء يتنافسون على منصب رئيس جامعة المنوفية

أكد الدكتور رافت البدرى المتحدث بأسم جامعة المنوفية ان اليوم الاثنين قد تم اغلاق باب الترشح لانتخابات رئاسة الجامعة وقد تقدم بأوراق الترشح كلا من الدكتور أحمد اللحلح عميد كلية تجارة والدكتور مجدى خليل عميد معهد الكبد والدكتور يوسف حسنين عميد كلية اقتصاد منزلى والدكتور عميد كلية طب والدكتور عيد بلبع عميد كلية الآداب و الدكتور صبحى غنيم عميد كلية هندسة والدكتور عاطف ابو العزم نائب رئيس لشئون البيئة والدكتور اسامه فهيم والدكتور محمد سلامه الاساتذه بكلية طب شبين الكوم.

يذكر انه سوف يتم فتح باب الطعون خلال اليومين القادمين على ان تبدا الحملات الدعائية للمرشحين فى فترة لا تتجاوز العشرة ايام يعقبها صمت انتخابى ثم يليها الانتخابات فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.