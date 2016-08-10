إنشاء مسجد بقري القصر بالوادى الجديد بتكلفة مليون و800 ألف جنيه

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء،عن إنشاء مسجد جديد وتعلية مبني إدارة الأوقاف بقري القصر، بتكلفة إجمالية مليون و800 ألف جنيه.

وقال سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة، إنه جاري إنشاء مسجد جديد بقرية عين الدير التابعة لقري القصر بالمركز، بتكلفة 900 ألف جنيه، علي أن ينتهي المشروع ويدخل المسجد الخدمة بشهر يونيو 2017.

وأضاف محمود، أنه جاري تعلية مبني إدارة أوقاف قري القصر، بإضافة طابق علوي بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه، علي أن ينتهي المشروع بأكمله شهر ديسمبر القادم.