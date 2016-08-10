تحليل في الجول.. ثغرات في دفاع مدريد رغم تدخلات زيدان في السوبر الأوروبي

نجح ريال مدريد الإسباني في تحقيق لقب كأس السوبر الأوروبي على حساب الفريق الإسباني الآخر إشبيلية بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح النادي الملكي.

وبما أننا في بداية الموسم الجديد فكان التركيز خلال ذلك التقرير على الأخطاء الدفاعية في كلا الفريقين خاصة ريال مدريد والتي سيسعى بالتأكيد الجهاز الفني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان لعلاجها، وكذلك في ظل غياب أبرز عناصر فريقه الهجومية.

طبّق ريال مدريد طريق لعب 4-3-3 فكان الهيكل الدفاعي للفريق أشبه بـ4-1-4-1 في بعض الحالات.

و6-3-1 في حالات أخرى بعد فشل الـ4-1-4-1 في غلق أنصاف المساحات.

في ظل تطبيق الـ4-1-4-1 ظهرت أنصاف المساحات بين قلب الدفاع الأيمن فاران والظهير الأيمن كارفاخال ليتحرك بها لاعبو إشبيلية مع ارتكاز كاسيميرو في العمق أمام قلبي دفاعه فكان الارتداد متأخرًا من لاعب الارتكاز المساند الكرواتي كوفاسيتش.

أما في حالة تطبيق الهيكل الدفاعي الآخر 6-3-1 التي أغلقت أنصاف المساحات تمامًا، كانت تظهر الثغرة في عمق الملعب في ظل تأخر ارتداد لاعبي الوسط وبالفعل جاء منها هدف إشبيلية الأول بعد عرضية على حدود منطقة الجزاء في تلك المساحة.

أما على الجانب الآخر فقد بدأ فريق إشبيلية تحت قيادة سامباولي بطريقة لعبه المعتادة 3-4-3.

لكن الأمر لم يدم طويلًا حيث قام خورخي بتغيير طريقة اللعب بعد مرور 5 دقايق من بداية المباراة فقط.

وهو ما أثر على لاعبيه بشكل كبير، كيف تقوم بتغيير طريقة لعب بعد 5 دقائق فقط ؟

الأدوار والمهام لكل لاعب أصبحت مختلفة، والتركيز بات مشتتًا، هُنا ظهرت المساحات شاسعة في عمق وسط الملعب في ظل قيام لاعبي الارتكاز بالترحيل الحاد جهة تواجد الكرة على أحد جانبي الملعب وترك المساحات شاغرة في العمق، حتى جاء هدف الريال الأول من هذا الخطأ.