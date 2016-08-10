أماكن يجب رؤيتها فى حياتك

بروفنس منطقة في جنوب شرق فرنسا تطل على البحر الأبيض المتوسط وتجاور إيطاليا.

كنيسة “ساغرادا فاميليا” أو كنيسة العائلة المقدسة، وهي كنيسة كاثوليكية رومانية، تعد من أضخم كنائس أوروبا، تقع في حي ساغرادا فاميليا بمدينة برشلونة، كاتالونيا في إسبانيا.

زخرفة سقف كنيسة سيستينا بالفاتيكان يعتبر من الأعمال الفنية الضخمة للفنان مايكل آنجلو قام برسمها بين 1508 و 1512 ويعتبر إحدى قمم فن عصر النهضة.

الكرملين في موسكو

البارثينون معبد إغريقي في مدينة أثينا، بُني على جبل الأكروبولس، ويعتبر من أفضل نماذج العمارة الإغريقية القديمة.

باموك كاله في محافظة دنيزلي بجنوب غرب تركيا

إشبيلية

آيا صوفيا كانت كاتدرائية سابقا قبل أن تحولت إلى مسجد، ومن ثم إلى متحف ديني عام 1923، ويقع بقلب مدينة إسطنبول بتركيا.

ويعد من أبرز الأمثلة على العمارة البيزنطية والزخرفة العثمانية.

زيرمات، قرية سياحية صغيرة موجودة في جنوب سويسرا على الحدود مع إيطاليا

قلعة شونونسو في فرنسا.

طريق المحيط الأطلسي أو الطريق الأطلسي إلى النرويج.