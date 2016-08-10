إيران تنفي بيعها أسلحة لتنظيمات إرهابية في سيناء

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية إن مزاعم بعض المواقع الإخبارية التابعة” للكيان الصهيوني” حول بيع بلاده أسلحة للتنظيمات الإرهابية في سيناء مثيرة للسخرية وكاذبة وتافهة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أضاف المصدر، الذي لم تسمه، في تصريح له اليوم الأربعاء إن إشاعة مثل هذه الأخبار غير الناضجة والتي لا أساس لها من الصحة لا تغير من الواقع شيئًا،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الايرانية «إرنا».

وأشار إلى أن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابتة ضد الجماعات الإرهابية – الصهيونية”.

وصرح إن إيران تبذل كل جهد ممكن في مجال مكافحة هذه الجماعات التكفيرية، وفي دعوة العالم إلى مواجهة التصرفات غير الإنسانية التي ترتكبها هذه الجماعات.