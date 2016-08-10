أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
رئيس مكافحة الإرهاب بالأوقاف يطالب بتطبيق العدالة الناجزة على المتورطين -
الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا -
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إيران تنفي بيعها أسلحة لتنظيمات إرهابية في سيناء

Google+ Print
إيران تنفي بيعها أسلحة لتنظيمات إرهابية في سيناء إيران تنفي بيعها أسلحة لتنظيمات إرهابية في سيناء

وزير الخارجية الإيراني

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية إن مزاعم بعض المواقع التابعة” للكيان الصهيوني” حول بيع بلاده أسلحة للتنظيمات الإرهابية في سيناء مثيرة للسخرية وكاذبة وتافهة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أضاف المصدر، الذي لم تسمه، في تصريح له اليوم الأربعاء إن إشاعة مثل هذه الأخبار غير الناضجة والتي لا أساس لها من الصحة لا تغير من الواقع شيئًا،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الايرانية «إرنا».

وأشار إلى أن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابتة ضد الجماعات الإرهابية – الصهيونية”.

وصرح إن إيران تبذل كل جهد ممكن في مجال مكافحة هذه الجماعات التكفيرية، وفي دعوة العالم إلى مواجهة التصرفات غير الإنسانية التي ترتكبها هذه الجماعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017