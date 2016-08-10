أستاذ علاقات دولية بـ”جورج تاون”: أمريكا تريد قلب الأوضاع في ليبيا لصالحها

قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، إدموند غريب، إن التسريبات حول وجود قوات أجنبية تشارك في الحرب على تنظيم “داعش” في ليبيا، هدفها الإعلان عن استراتيجية أمريكية داخل الأراضي الليبية.

وأضاف غريب، خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تؤكد بأن لها دور نشط وفعال، وتريد تغيير الوضع في ليبيا من خلال تعزيز وضع حكومة الوفاق الوطني، وقلب الأوضاع لصالحها.

وفي سياقٍ ذي صلة قال المحلل السياسي، عبد الوهاب بدرخان، إن هناك أكثر من 3 آلاف عنصر أمريكي من مختلف الاختصاصات، وكل ما كان يحدث منذ لحظة وجود حكومة فايز السراج، هو محاولة لتمرير التدخل الأجنبي إلى ليبيا.

وأوضح بدرخان، أن الدول الأوروبية طلبت أن تكون منابع النفط في يد حكومة الوفاق الوطني وليس أحد غيرها، موضحًا أن هذه الدول تهتم فقط بمصالحها الشخصية، ومحاربة داعش ولكنها لا تفكر في المخرج السياسي المواكب للقضاء على داعش، والوضع السياسي في ليبيا على الأخص.