بالصور..محافظ سوهاج يتفقد مدرسة جرجا الثانوية الصناعية‎

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج علي أهمية الاستفادة من الإمكانات المادية والفنية والكوادر البشرية، من المدارس الثانوية والفنية والصناعية والزراعية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمدن ومراكز المحافظة.

وجاء ذلك خلال تفقد لمدرسة جرجا الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة نظام خمس سنوات، حيث تفقد ورش الأثاث والنجارة والكهرباء، بالإضافة إلي أقسام العمارة والزخرفة، حيث تضم المدرسة عدد من الطلاب ذات المستوي المتميز، نظرًا لأنها المدرسة الوحيدة المتقدمة ذات الخمس سنوات، والتي تقع في خدمة المراكز والمدن الجنوبية للمحافظة .

وكلف المحافظ، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام التعليم الفني، بسرعة عمل الصيانة اللازمة للمباني الموجودة، والورش داخل المدرسة قبل بداية العام الدراسي.

كما عقد عبد المنعم، اجتماعًا مع المدرسين والعاملين وموجهي التعليم الفني، لبحث إمكانية تطوير المدارس الثانوية الصناعية والفنية، للاستفادة منها في خدمة التنمية داخل محافظة سوهاج، والقيام بعمليات صيانة للاستفادة من الطلبة والإمكانات الفنية في تطوير وصيانة المباني الحكومية، والمستشفيات والمدارس والمصالح، داخل نطاق محافظة سوهاج.

وأعلن المحافظ، أنه سيتم خلال الفترة القادمة، إقامة معرض لعرض جميع منتجات المدارس الصناعية والزراعية، بهدف تسويق تلك المنتجات وتعريف المواطن بالمنتج الذي تقدمه تلك المدارس، والذي يتميز بجودة عالية.