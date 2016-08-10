رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول تعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء

وقع اليوم الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف بروتوكول تعاون مشترك مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،وذلك بحضور المهندس حسام الجمل رئيس المركز, الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, الدكتور على مسعود عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية والدكتورة الشيماء عبد السلام مدرس العلوم السياسية بالجامعة ومنسق البروتوكول, وعدد من مديري ادرات المركز, ومجموعة من طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

من جانبه أكد، رئيس الجامعة على أهمية البروتوكول و ان التعاون المشترك بين الجامعة والمركز يأتي في إطار اهتمام الجامعة بالتدريب العملي للطلاب لربط الدراسة النظرية الأكاديمية بالواقع العملي مما يساهم في تخريج جيل قادر علي المنافسة في سوق العمل, لاسيما وان المركز يعمل في العديد من المجالات البحثية ومنها الاقتصاد، والبيئة والطاقة، المجتمع والثقافة، علاوة علي عمل استطلاعات الرأي في الاتجاهات العالمية والسياسات والخدمات الاجتماعية, موجهاً الشكر إلى المهندس حسام الجمل لإتاحته الفرصة لتدريب طلاب بالمركز.

وأضاف ، أن مجالات التعاون تشمل ثلاث محاور رئيسية تتبلور فى تدريب طلاب الجامعة على استطلاعات الرأي وإدارة الأزمات علاوة على التعاون مع مكتبة المركز الحديثة المتخصصة, وتبادل المعلومات في المجالات الإدارية والفنية، فضلاً علي تنفيذ دراسات مشتركة وتبادل خبرات استشارية للاستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق قيمة مضافة لطرف الآخر من خلال تنظيم المؤتمرات أو الاشتراك في تنظيم المؤتمرات وورش العمل ومبادرات.

> وأعرب المهندس حسام الجمل رئيس مركزالمعلومات، عن سعادته بالتعاون الوثيق مع جامعة بنى سويف التي تعد بمثابة حلقة الوصل ما بين الصعيد والقاهرة وهدف البروتوكول إلي تحقيق الاستدامة الدائمة والتعاون المشترك الفعال في مجالات الأبحاث المشتركة وتوسيع دائرة التكامل لخدمة المجتمع المصري. كما دعي منظمات المجتمع المدني للتعاون الوثيق مع جامعة بنى سويف والمركز.

مناشداً وسائل الإعلام بتسليط الضوء على ما حققته الجامعة من انجازات فى وقت صعب وبإمكانيات محدودة معرباُ عن فخره واعتزازه الشديد بجامعة بنى سويف ,

وأوصي الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة ،الشباب المصري أن تستقى معلوماتهم في الحياة السياسية والاجتماعية من المركز باعتباره مرجعاً أساسياً يملك المعلومات الصحيحة ذات المصداقية العالية. وأشار أن التدريب يساعد على تأهيل الطلاب للوصول لأعلى المستويات فى الدراسة وإكسابهم العديد من المهارات ، مما يسهم في بناء أجيال مدرّبة تدريبا احترافيا ومتخصصا يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وعقد علي هامش البروتوكول حوار مفتوح مع طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة فضلاً عن مشاهدة عرض عن أنشطة المركز وفيلم تسجيلي عن جامعة بنى سويف يوضح ما تم إضافته للجامعة خلال فترة رئاسة الدكتور امين لطفى وزيادة عدد كليات الجامعة لتصل الى 28 كلية وتصبح جامعة بنى سويف اكبر جامعة مصرية من حيث عدد الكليات ووتحقيق الريادة فى مجال البحث العلمى طبقاً لتقرير أكاديمية البحث العلمي بالإضافة الى مساهمتها المجتمعية والبيئية الملموسة ، وفي نهاية اليوم تفقد رئيس الجامعة المكتبة وإدارة الأزمات وإدارة استطلاعات الرأي العام بالمركز.