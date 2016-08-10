بالفيديو.. «التنظيم والإدارة»: «230 مليار جنيه مرتبات للموظفين والمواطن مش عارف يخلص مصلحة»

أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، أن مرتبات 6.5 مليون موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة تبلغ 230 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف جميل، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة”: “لدينا في مصر موظف لكل 13 مواطنًا، بينما في الدول العربية هناك موظف لكل 80 مواطنًا”، مستطردًا، بقوله : “

وتابع رئيس الجهاز، قائلا : “هناك ترهلا في الجهاز الإداري للدولة، ورغم تكلفة تشغيل الجهاز الإداري التي تتجاوز 230 مليار جنيه سنويا المواطن مش حاسس بأي حاجة ولا عارف يخلص مصلحة”.