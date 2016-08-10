داخلية بلجيكا: التهديد بوجود قنابل على متن طائرتين قادمين لبروكسل "كاذب"

قال جان جامبو مدير مكتب وزير الداخلية البلجيكى اليوم الأربعاء، إن التهديد بوجود قنابل على متن طائرتين مازال حتى الآن "كاذب"، وأن كل التدابير الأمنية تم اتخاذها ولا داعى للذعر وأن عملية إخلاء المطار جاءت كإجراء أساسى فى حالات التهديد بوجود خطر على الأرواح.

ويشار إلى أن سلطات مطار زافانتيم بالعاصمة البلجبكبة بروكسيل تلقت مساء اليوم تهديداً بوجود قنبلة ومواد متفجرة على متن طائرتين من المقرر أن تهبطا على أرض المطار، حسبما ذكرت صحيفة "7 سور 7" البلجيكية.

ووفقاَ للصحيفة ذاتها، ان التهديد تم اتخاذه على محمل الجد من قبل سلطات المطار وتم إخلاء المكان وأعلنت الطوارئ وتم استدعاء وحدات مكافحة الارهاب وشرطة المتفجرات، ورجال الإطفاء.

وقالت الصحيفة، إن إدارة المطار اتخذت العديد من إجراءات الحماية، كما أجبرت إحدى الطائرتين على الرجوع إلى مطار تولوز بلايانا التى أقلعت منه.