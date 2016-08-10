بالصور رسميا - صلاح ريكو يتمم انتقاله للزمالك

بعد فترة كبيرة من تعثر إتمام الصفقة أصبح صلاح عاطف "ريكو" أخيرا لاعبا رسميا في صفوف الزمالك.

ووصل ريكو لمقر النادي يوم الأربعاء لإتمام انتقاله للفريق الأبيض بعد حصول الزمالك على الاستغناء الخاص به.

وأتم الزمالك إجراءات ضم صلاح ريكو من اتحاد الشرطة بشكل رسمي اليوم الأربعاء. (طالع التفاصيل)

وحضر بصحبة ريكو لنادي الزمالك شريف إسلام مدير التعاقدات ومحمد الشهاوي المدير المالي ووكلاء أعماله ميدو حزين وسيد مرعي.

والتقى ريكو أيضا بأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي الأبيض.

ووقع ريكو على عقود انضمامه للزمالك لمدة خمس سنوات.

وتعطلت صفقة انضمام صلاح ريكو للزمالك لبعض الوقت بسبب بعض الطلبات المالية من مسؤولي نادي اتحاد الشرطة ما أدى لعدم حصول الفريق الأبيض على الاستغناء الخاص باللاعب. (طالع التفاصيل)

ويعد صلاح ريكو هو الصفقة رقم 12 للزمالك هذا الموسم بعد كل من محمد مجدي ومحمود حمدي وشوقي السعيد وعلي فتحي وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف وحسني فتحي وأحمد جعفر ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد مسعد وستانلي أوهاوتشي.

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