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رئيس الوزراء معلقاً على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى: تسير بشكل جيد

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رئيس الوزراء معلقاً على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى: تسير بشكل جيد رئيس الوزراء معلقاً على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى: تسير بشكل جيد

شريف إسماعيل

علق المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية له بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الأسبوعى على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، قائلاً “المفاوضات تسير بشكل جيد، وكله خير إن شاء الله”.

وأضاف إسماعيل أن قرار وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه، يأتى توفيراً لاحتياجات السوق المحلية، وبما يسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار طول العام.

وكان رئيس الوزراء قد اجتماع، اليوم الأربعاء، مع كلاً من محافظ البنك المركزى طارق عامر، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لمتابعة المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى.

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