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دفاع مدني أبوظبي يسيطر على حريق في جمعية بني ياس التعاونية

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دفاع مدني أبوظبي يسيطر على حريق في جمعية بني ياس التعاونية دفاع مدني أبوظبي يسيطر على حريق في جمعية بني ياس التعاونية

سيطرت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع  اليوم على حريق شب في ثلاثة محلات بجمعية بني ياس التعاونية في أبوظبي، وحالت  دون امتداده للمنشآت المجاورة.

ونتج عن الحريق إتلاف محتويات المحلات التي طالتها النيران دون وقوع إصابات. 

وأفاد المقدم محمد عبدالجليل الانصاري، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي بأن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً عند الساعة الرابعة و45 دقيقة عصراً يفيد بوقوع الحريق، وعلى الفور تحركت فرق  الدفاع المدني والتدخل السريع إلى موقع الحادث، وعملت على محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة.

ودعا الأنصاري، أصحاب المنشآت، وملاّك ومستأجري المستودعات إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية وقواعد التخزين السليمة وإغلاق المفاتيح الكهربائية، والتأكد من صلاحية الأسلاك الكهربائية، وعدم تحميل المحولات بأكثر من طاقتها.
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