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دراسة بريطانية: العمل التطوعى لكبار السن يعزز صحتهم ويطيل عمرهم

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دراسة بريطانية: العمل التطوعى لكبار السن يعزز صحتهم ويطيل عمرهم دراسة بريطانية: العمل التطوعى لكبار السن يعزز صحتهم ويطيل عمرهم
كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن كبار السن الذين يستغلون الوقت والجهد فى العمل التطوعى يكتسبون صحة أفضل.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 عامًا و كبار السن الذين يستهلكون الوقت فى العمل التطوعى يكتسبون صحة نفسية وعاطفية جيدة.

وقالت الدكتورة وينر تبسم، من معهد بحوث العلوم الإحصائية فى جامعة ساوثامبتون، إنجلترا، إن العمل التطوعى يمكن أن يوفر لتلك الأشخاص المزيد من الفرص لممارسة الأنشطة المفيدة والاتصالات الاجتماعية التى قد يكون لها آثار وقائية على الحالة الصحية.

وأشار الباحثون إلى أن دراسات سابقة أظهرت أن الأشخاص الذين يتطوعون يحصلون على مزيد من الموارد، ويعززون الشبكات الاجتماعية على نطاق أوسع، ويحصلون على المزيد من القوة والهيبة، والتى يمكن أن تفيد الصحة البدنية والعقلية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health day News”، وذلك فى العاشر من أغسطس الجارى.

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مصر 365