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تجميل محطات السكك الحديدية بالبحيرة ضمن مبادرة "جميلة يا مصر"

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تجميل محطات السكك الحديدية بالبحيرة ضمن مبادرة "جميلة يا مصر" تجميل محطات السكك الحديدية بالبحيرة ضمن مبادرة "جميلة يا مصر"
البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى جهود تطوير وتنمية الدولة، فى إطار خطط التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، وضرورة تضافر كل الجهود للارتقاء بمستوى النظافة وأعمال التطوير لتأكيد قيم الانتماء وحب الوطن والمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق، ونائب رئيس جبهة الهوية المصرية، والكاتب الصحفى محمد منازع مدير تحرير جريدة الجمهورية، واللواء رفعت حتاتة رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، وحامد البربرى مدير مكتب جريدة الجمهورية بالبحيرة.


> وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "جميلة يا "، التى تهدف إلى تجميل حرم خطوط ومداخل ومحطات سكك حديد مصر على مستوى الجمهورية، من خلال تكثيف أعمال النظافة داخل نطاق المحطات، وإنشاء أسوار محيطة بالخطوط لحماية المجتمعات السكنية الملاصقة لها، ودهان العمارات والمبانى والأسوار ورفع كفاءة المحطات وإزالة المخلفات والخردة من داخلها، وذلك بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والنقل والبيئة والتخطيط والتنمية الإدارية والتموين والتجارة الداخلية والإنتاج الحربى والشباب والرياضة، بالإضافة إلى الجهود الشعبية ومساهمة قطاع الأعمال والشركات الاستثمارية فى قطاع المقاولات.


> وقد قام وفد المبادرة بجولة تفقدية داخل محطات سكة حديد دمنهور وأبو حمص، للوقوف على الأعمال المقرر تنفيذها تمهيدا لبدء فعاليات المرحلة الأولى من الحملة، اعتبارا من يوم السبت المقبل بتجميل وتطوير حرم ومداخل ومحطات خط سكك حديد "القاهرة - الإسكندرية".

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مصر 365

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