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اليابان ترصد سفن صينية قبالة جزر «سينكاكو» في بحر الصين

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اليابان ترصد سفن صينية قبالة جزر «سينكاكو» في بحر الصين اليابان ترصد سفن صينية قبالة جزر «سينكاكو» في بحر الصين

أرشيفية

 

قالت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، اليوم الأربعاء، أن خفر السواحل الياباني رصد 10 سفن حكومية صينية في المنطقة المتاخمة تمامًا للمياه الإقليمية اليابانية حول جزر “سينكاكو” في بحر الصين الشرقي.

ونقلت الهيئة عن مسؤولي خفر السواحل الياباني قولهم إنهم تأكدوا من وجود السفن قبالة جزيرة كوباشيما وجزيرة أوؤتسورى ضمن جزر سينكاكو ولكنهم قالوا إنهم لم يشاهدوا أى سفن داخل المياه اليابانية فى ذلك الوقت.

ولفتت الهيئة إلى أن عدة سفن حكومية صينية أنزلت، بين يوم أمس الثلاثاء وقبل فجر اليوم الأربعاء، قواربًا صغيرة ليتمكن أفراد طواقمها من صعود سفن صيد صينية قريبة وسحبوا قواربهم بجانب السفن.

وحذر خفر السواحل اليابانى الجانب الصيني من أن أعمالهم في حال كانت جزء من عمليات للصيد فإنها غير مقبولة لأنها تتم فى منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان أو المنطقة المتاخمة لجزيرة كوباشيما.

أ ش أ

 

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