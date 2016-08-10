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إزالة 500 حالة تعدى على اراضى مملوكة للدولة بقنا‎

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جانب من حنلة الإزالة

شنت مديرية أمن قنا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية، حملة اليوم الأربعاء، لإزالة 500 حالة تعدى واقعة على أراضى دولة، مخصصة لمحطة معالجة صرف، بقريتى المحروسة والدير الغربى بمركز قنا.

ومن جانبه قال محمد عبدالهادى رئيس الوحدة المحلية، لقرية المحروسة، إن الجهات المعنية تمكنت من تنفيذ قرارات إزالة، لـ 500 حالة تعدى على أراضى دولة، تم تخصصيها لمحطة معالجة صرف صحى للوحدة المحلية، بقرية بالمحروسة، بإجمالى 950 فدان، منها 200 حالة تعدى على مساحة 600 فدان بقرية المحروسة، و 300 حالة تعدى على 350 فدان بقرية الدير الغربى، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

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