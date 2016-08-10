أوباما ينتقد قوانين الكفر والردة عن الدين في بعض الدول المسلمة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن مخاوفها بشأن القوانين ضد الكفر والارتداد عن الدين فى بعض الدول المسلمة.

وبحسب «أسوشيتد برس» قالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي بشأن الحريات الدينية عالميًا والصادر اليوم الأربعاء إن مثل تلك القوانين والحماية القانونية الضعيفة أو المتواضعة تتعارض مع حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا وتقوضها.

وأشار التقرير إلى مشكلات بعينها فى أفغانستان وباكستان والسودان والسعودية.

وألقى التقرير أيضا الضوء على التحرش والتمييز والعنف الذي يتضمن الإبادة الجماعية ضد الأقليات الدينية والذى ارتكبه تنظيم داعش في العراق وسوريا، وجماعة بوكو حرام في غرب أفريقيا.

وأشار التقرير أيضًا إلى الأفعال التي ترتكب ضد المسلمين السنة فى إيران، وضد المسلمين الشيعة في السعودية والبحرين، والخطوات التي تتخذ ضد المسيحيين في الصين، ومعاداة السامية في أوروبا والافتقار الكامل للحرية الدينية في كوريا الشمالية.