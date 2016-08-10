أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بريطانيا: المسلمون أكثر أقلية تعانى البطالة

Google+ Print
بريطانيا: المسلمون أكثر أقلية تعانى البطالة بريطانيا: المسلمون أكثر أقلية تعانى البطالة

أرشيفية

ذكر تقرير للجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم البريطاني أن المسلمين البريطانيين يعانون من أعلى نسبة بطالة مقارنة بالديانات والعرقيات الأخرى، بنسبة وصلت إلى 12.8% على مستوى العرقيات، و5.4% على مستوى المملكة المتحدة.

وقدم التقرير 19 توصية للحكومة لمعالجة هذه الظاهرة، أهمها معالجة التمييز داخل أماكن العمل، وتوفير الدعم الفعّال للمؤسسات، وزيادة فرص التعليم الجامعي، ودعم تطلعات النساء المسلمات.

وأوصى التقرير بأن تعمل أكثر لإعادة بناء الثقة مع الجاليات المسلمة من خلال اعتماد نهج “الدمج”، الذي يركز على تحسين فرص الحياة لفئات المجتمع المحرومة، وليس فقط من خلال بوابة مكافحة التطرّف.

ودعت لجنة المرأة والمساواة الحكومة لمعالجة عدم المساواة التي يواجهها المسلمون في بريطانيا، خصوصا في مجال التوظيف.

وقالت رئيسة لجنة المرأة والمساواة ماريا ميلر إن “هذا التقرير يؤكد المساهمات الإيجابية من المسلمين في جميع أنحاء البلاد، والحاجة الملحة للعمل على تكافؤ الفرص بغض النظر عن الدين والعرق”.

وأوضحت اللجنة أن عدم وجود بيانات شاملة ودقيقة لآليات التوظيف أو التعليم يجعل من الصعوبة إجراء أي حلول.

وأوصت اللجنة بأن تعمل الحكومة على تحسين عرض البيانات لتسهيل عملية التوظيف والتسجيل في الجامعات في صفوف المسلمين البريطانيين لتحقيق أمنياتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور