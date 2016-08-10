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رانييري: علينا أن ننسى كل شيء ونركز في الموسم الجديد

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رانييري: علينا أن ننسى كل شيء ونركز في الموسم الجديد رانييري: علينا أن ننسى كل شيء ونركز في الموسم الجديد

قال كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي إن فريقه عليه أن ينسى كل ما كان في الموسم المنصرم وأن يركز فيما هو مقبل عليه، موضحا أنه لا يمكن نسيانه لكن يجب أن يفكر في ليستر سيتي.

وكان ليستر سيتي قد حقق إنجازا تاريخيا بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم.

وصرح رانييري لشبكة "سكاي سبورتس": "الآن من المهم أن ننسى كل شيء، ونبدأ الموسم الجديد".

وأضاف "إن علقنا فيما حققنا خلال الموسم الماضي فهو أمر خاطئ، لا يمكننا أن ننسى ما حدث".

وأتم "لكن الآن هي اللحظة المناسبة للتفكير فيما هو قادم، مواجهة هال سيتي".

ويخوض ليستر سيتي أولى مواجهاته بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ضد هال سيتي.

وجدد رانييري عقده لمدة أربعة أعوام مع ليستر سيتي ليستمر حتى 2020 مع الثعالب.

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