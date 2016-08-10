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صراع الصفقات – سكاي: سندرلاند يضم مدافعي يونايتد

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صراع الصفقات – سكاي: سندرلاند يضم مدافعي يونايتد صراع الصفقات – سكاي: سندرلاند يضم مدافعي يونايتد

اقترب فريق سندرلاند من الإعلان رسميا عن ضم بادي ماكنير ودونالد لاف مدافعي مانشستر يونايتد.

وحسب ما ورد بشبكة "سكاي سبورتس" فإن اللاعبين قد ينضما إلى سندرلاند خلال ساعات وذلك بعد الاتفاق بين الناديين على ضمهما بمبلغ 6 مليون جنيه إسترليني.

ولم يشارك لاف مع الفريق الأول للشياطين الحمر سوى في مباراة وحيدة ضد سندرلاند خلال الموسم الماضي وخسرها الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.

في حين أن بادي ماكنير شارك في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي خلال الموسم المنصرم وكذلك في مباراة بالدوري الأوروبي.

ويرغب ديفيد مويس مدرب سندرلاند في الحصول على خدمات مروان فلايني وعدنان يانوزاي أيضا من يونايتد.

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