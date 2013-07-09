أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بالصور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات الاستثمارية بمركز الفرافرة‎

  • 7
Google+ Print
بالصور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات الاستثمارية بمركز الفرافرة‎ بالصور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات الاستثمارية بمركز الفرافرة‎

يواصل محمود خليفة محافظ الوادي الجديد لليوم الثانى جولته الميدانية التفقدية لمنطقة سهل بركة الزراعية بمدينة الفرافرة للوقوف على الطبيعة على المشروعات الزراعية بالمنطقة ، واستمع إلى مطالب المستثمرين والرؤية المستقبلية لزيادة الرقعة الزراعية بها .

هذا وقد وجه المحافظ بسرعة  حصر جميع الأراضى الزراعية الجاهزة للاستثمار بالمنطقة.

وأعلن عن البدء فى طرح هذه الأراضى فورًا لجميع المستثمرين دفعة واحدة وليس على مراحل مختلفة ، وذلك بالطرق القانونية ، كما أصدر قرارًا بدعم المستثمرين الجادين بالمعدات الزراعية الحكومية بالمجان ، على أن يقوم المستثمر بتوفير السولار والزيوت لتشغيلها .

وفى زيارته لقرية اللواء صبيح تفقد مشروع السجاد والكليم بجمعية تنمية المجتمع وأعرب عن سعادته بجودة المنتجات الصوفية من السجاد والكليم والأداء المتميز للعاملات والعاملين بالمشروع ووجه الشكر لمجلس إدارة الجمعية على توفير فرص العمل لأبناء المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا