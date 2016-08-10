هل قصد كريم عبد العزيز التقليل من شأن محمد رمضان وما علاقة عادل أمام؟

القاهرة_عمرو رضا

رغم تواجده برفقة والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز وابنه بعطلة صيفية على ساحل البحر الأحمر، وجه الفنان كريم عبد العزيز رسائل عدة للوسط الفني، ولجمهوره، مؤكدا أن كلاماً كثيراً مما يقال الآن لا يعجبه، ولكنه لن يعلق حتى لا يفسد فرحة أحد مكتفياً بالقول إنّ النجم الحقيقي هو الفنان الكبير عادل أمام وفقط.

رسالة كريم عبد العزيز جاءت عبر حسابه الموثق بموقع إنستقرام، ويبدو أنها موجهة لجمهور زميله الفنان الشاب محمد رمضان الذي اصدر عدة تصريحات تشير إلى أنه "الأسطورة" في عالم الفن الآن، ونشر كريم صورة له برفقة والده وابنه على شاطىء البحر وعلق عليها قائلاً "lاللحظة حلوة...صنف زي ما انت عايز تصنف . وعندي كلام كتير قوي ومش عاجبني كلام كتير قوي برضه. بس خلي الناس تفرح وتفرح قوي كمان..بس اللي بيكمل ويستمر ويقدر يواكب اجيال هو النجم الحقيقي...تحيه كبيره جدا للأستاذ ......عادل امام .....تحيا مصر ".

اللافت أن كل التعليقات على إنستقرام تجاهلت الرسالة، وتوقفت أمام الصورة خاصة وأن كريم لم يسبق له نشر صورة مقربة لوجه ابنه، وأجمع متابعوه على جمال البحر الآن والشبه الواضح بين الطفل الصغير وبينه، بينما اختلفت الرؤية عبر حسابه بموقع الفيس بوك فأكد أحد المتابعين يدعي هاني مجدي أن الرسالة للرد على صفحة عادل أمام التي نشرت مؤخرا صورة لمقارنة كريم بمحمد رمضان.

هل سينضم كريم عبد العزيز للحملة الموجهة ضد سطوة محمد رمضان على المسرح والسينما والدراما الرمضانية ومحاولات تنصيبه زعيماً جديدا للفن المصري على حساب الكبير عادل أمام؟