متى تظهر الأسنان اللبنية عند الطفل؟

أرسلت قارئة تقول ابنى عمره 8 أشهر ولم تظهر له أسنان بعد، واعتقدت أنه نقص كالسيوم، والطبيب أعطاه فيتامين د، لكنه حتى الأن لم تظهر له أى أسنان فهل هذا طبيعى؟

يجيب الدكتور أحمد رطوان أخصائى جراحة الأسنان أنه يجب أن تعلم الأم أن عمر ظهور وسقوط الأسنان اللبنية لا يمكن تحديده بدقة، وإنما يختلف من طفل إلى آخر، وإنما هناك اختلاف بين طفل وآخر فى انبات تلك الأسنان اللبنية.

وأعتقد أن فى تلك الحالة هذا الاختلاف غير زائد عن الحد الطبيعى المعروف من قبل الأهل، وليس هناك داع للقلق، فظهور الأسنان اللبنية لطفل رضيع عمره 6 أشهر أمر طبيعى، وأيضاً ظهورها لطفل آخر رضيع عمره 9 أشهر، أمر طبيعا أيضا أن ما هو طبيعى لطفل ما يمكن أن يكون غير طبيعى لآخر يتماثله فى العمر.

وبعد اكتمال ظهور الأسنان المؤقتة يلاحظ الأهل عادة وجود مسافات أو فراغات بين الأسنان الأمامية وغالباً ما تكون الملاحظة دليل جيد على أن الأسنان خلف دائمة. (وهى الأسنان التى تلى الأسنان المؤقتة)، سترتصف فى مكانها بشكل طبيعى أكثر مما لو كانت الأسنان المؤقتة متراصة.

والسبب فى ذلك يعود إلى أن السن الدائمة أكبر حجماً من المؤقتة وهذه الفراغات سوف تشغلها فيما بعد الأسنان الدائمة.و

يبدأ ظهور الأسنان الدائمة بين 5 – 6 سنوات تقريبا وتنتهى عادة فى 13 سنة ما عدا ضرس العقل الذى يختلف ظهوره اختلافا كبيراً من شخص لآخر.